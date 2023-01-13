



Лула: выясним, кто изнутри впустил бунтовщиков в резиденцию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва убежден, что сторонники Жаира Болсонару в ходе бунта вторглись в его рабочую резиденцию, Дворец Планалту, не без помощи изнутри.



Об этом он сказал в комментарии журналистам.



Лула приказал провести "тщательную проверку" персонала президентского дворца после того, как сторонники Болсонару штурмовали это здание, а также Конгресс и Верховный суд, нанеся значительный ущерб.



"Я убежден, что двери дворца были специально открыты для них, потому что там нет сломанных дверей. Это означает, что кто-то изнутри поспособствовал их проникновению", — добавил Лула.



По его словам, бунтовщики уничтожали бесценные произведения искусства и оставляли граффити с призывами к военному перевороту. Сумма ущерба по-прежнему подсчитывается. По словам президента, устанавливаются личности, которые спланировали и финансировали беспорядки.