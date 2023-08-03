



Лула да Силва сетует: он старается, а Зеленский и Путин его не слышат

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сетует: он "работает во имя мира в Украине", однако ни Киев, ни Москва не готовы к миру – стороны никак не хотят вести переговоры.



"Бразилия работает ради мира в Украине.., но ни Путин, ни Зеленский не готовы (к миру – ред.) – цитирует Луиса Инасиу Лулу да Силву агентство Reuters. – Роль Бразилии состоит в том, чтобы вместе с другими попытаться достичь предложения мира, когда на это будет согласие обеих стран".



В то же время Лула да Силва раскритиковал поддерживающие Украину западные государства и постоянных членов Совета Безопасности ООН за то, что они не останавливают войну.



"Совет Безопасности ООН не сработал. США вторглись в Ирак, Франция и Англия вторглись в Ливию, теперь Россия. И каждый имеет право вето", – заявил бразильский лидер.



Кроме того, Лула да Силва считает, что группа G7 "устарела" и больше не может продолжать существовать.



Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бразилия и ее президент могли бы многое сделать для окончания войны в Украине, в частности – помочь в реализации одного из пунктов Украинской формулы мира.

