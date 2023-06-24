



Лукашенко заявил о договоренности с вагнеровцами: Пригожин разворачивает бойцов

Белорусский президент Александр Лукашенко заявляет, что провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, стороны якобы "пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России".



"Переговоры продолжались в течение дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейшие шаги по деэскалации напряжения. На данный момент на столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", - говорится в сообщении.



Сам же Пригожин косвенно подтвердил договоренности, заявив: “Мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану”.



До Москвы вагнеровцы не дошли 200 км.

