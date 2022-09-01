



Лукашенко заявил, что Литву на 80% создали белорусы

Президент Беларуси Александр Лукашенко в День знаний заявил, что белорусы практически полностью создали Литву. По его словам, территория, язык и культура этого государства на 80% принадлежит Беларуси.



Он также заявил, что литовцы "присвоили" себе земли других стран.



"Язык – наш, на нем написана конституция – Устав. Ведущая вера – православие. Территория – белорусские, украинские и частично русские земли. Причем белорусские земли и белорусский этнос были государственными", – сказал Лукашенко.



По словам президента, большая часть населения Литвы - этнические белорусы.



"И все это – территория, народ, язык, культурные традиции – и есть основные атрибуты государственности. Нашей белорусской государственности", – подытожил он.

