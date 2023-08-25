



Лукашенко заявил, что “и не должен был обеспечивать безопасность Пригожина”

Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности. Об этом глава Беларуси сказал на брифинге для прессы, сообщает “Белта”.



По словам Лукашенко, он “и не должен был обеспечивать безопасность Пригожина”.



“Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: “Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?“ В пылу этот человек (только с фронта): “Черт с ним, погибну!“ Я ему говорю: “Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла.“ – „Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну“. Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: “Ребята, смотрите“, – заявил Лукашенко.



Он выразил уверенность, что президент России Владимир Путин не причастен к крушению самолета Пригожина.



“Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло”, – сказал белорусский лидер.



Лукашенко также отметил, что ЧВК “Вагнер” “будет жить в Беларуси, как бы кому-то этого не не хотелось”. По его словам, вместе с Пригожиным они выстроили систему, по которой ЧВК будет находиться в Беларуси. В стране остается “ядро” группы, но “кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны адреса, пароли, явки в этом ядре известны”.



“В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать”, – заключил он.