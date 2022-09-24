



Лукашенко заявил, что ему "осточертело" быть президентом

Александр Лукашенко сделал громкое заявление о том, что ему уже "осточертело" быть президентом Беларуси. Он отметил, что "находится по ддавлением", но он боится подвести граждан.



Об этом сообщает БелТА.



"Когда говорят: "Вот Лукашенко, сколько он там будет". Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… Это ж скоро 30 лет: и днем и ночью ты всегда на стреме. Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести", - заявил президент Беларуси.



Лукашенко также отметил, что нет гарантий того, что новые люди смогут "удержать власть".