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Лукашенко заявил, что ему "осточертело" быть президентом
24.09.2022 09:07 Ольга Белозерова

Лукашенко заявил, что ему "осточертело" быть президентом

Александр Лукашенко сделал громкое заявление о том, что ему уже "осточертело" быть президентом Беларуси. Он отметил, что "находится по ддавлением", но он боится подвести граждан.

Об этом сообщает БелТА.

"Когда говорят: "Вот Лукашенко, сколько он там будет". Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… Это ж скоро 30 лет: и днем и ночью ты всегда на стреме. Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести", - заявил президент Беларуси. 

Лукашенко также отметил, что нет гарантий того, что новые люди смогут "удержать власть". 

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