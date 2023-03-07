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Лукашенко: задержаны причастные к попытке диверсии в Мачулищи
07.03.2023 12:33 Алина Груднева

Лукашенко: задержаны причастные к попытке диверсии в Мачулищи

Белорусские спецслужбы задержали "террориста" и "пособников", причастных к подготовке диверсии на аэродроме "Мачулищи".

По словам Александра Лукашенко, арестован "завербованный" СБУ россиянин, у которого был украинский паспорт, сообщает "Белта".

Он объявил, будто СБУ совместно с ЦРУ разрабатывали план "операции против Беларуси". Главным подозреваемым назван уроженец Кривого Рога с двойным гражданством, который проживал в аннексированном Крыму.

"Родственники в Австрии, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", — сказал Лукашенко.

В Беларусь "диверсант" был якобы отправлен через Польшу, Латвию и Россию. А для диверсии на аэродроме использовался маленький беспилотник, который белорусским системам не удалось отследить.
 

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