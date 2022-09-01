



Лукашенко: "Украина вскоре попросит у нас помощи"

Александр Лукашенко считает, что Украина вскоре может обратиться к Беларуси с просьбой о защите от "поползновений со стороны Польши" и других стран.



Такое заявление Лукашенко сделал на открытом онлайн-уроке для школ и вузов страны, сообщают РИА-Новости.



"Боюсь, что украинцам в ближайшее время придется прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы защитить их от этой "полонизации", от этого тихого, хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски", - заявил Лукашенко, проводя урок.