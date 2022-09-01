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Лукашенко: "Украина вскоре попросит у нас помощи"
01.09.2022 14:41 Ольга Белозерова

Лукашенко: "Украина вскоре попросит у нас помощи"

Александр Лукашенко считает, что Украина вскоре может обратиться к Беларуси с просьбой о защите от "поползновений со стороны Польши" и других стран. 

Такое заявление Лукашенко сделал на открытом онлайн-уроке для школ и вузов страны, сообщают РИА-Новости.

"Боюсь, что украинцам в ближайшее время придется прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы защитить их от этой "полонизации", от этого тихого, хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски", - заявил Лукашенко, проводя урок. 

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