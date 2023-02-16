



Лукашенко советует Евросоюзу объединиться с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Евросоюзу объединиться с Россией. По его словам, такому союзу позавидовали бы США и Китай. Об этом он заявил в беседе с журналистами 16 февраля, передает белорусское агентство БЕЛТА.



“Самый лучший вариант для европейцев — это объединиться с Россией. Здесь ресурсы, там — высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты”, — отметил он.



Белорусский президент выразил мнение, что в таком случае на мировой политической арене существовало бы три мощные точки: США, Китай и европейский континент с Россией. По его словам, возможно, образовался бы четвертый полюс вокруг Индии. Или, предположил Лукашенко, Индия и другие государства примкнули бы к другим полюсам.



“Это было бы достойно для планеты”, — заключил он.



