Новости » Политика
Лукашенко с караваем встретил Путина
19.12.2022 15:10 Алина Груднева

Лукашенко с караваем встретил Путина

Днем, 19 декабря, президент России Владимир Путин прибыл в Минск для встречи с Александром Лукашенко.

 
Белорусский коллега прибыл в аэропорт с сыном Николаем, чтобы лично его встретить с хлебом и солью.
 
В Беларусь также прилетели министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Оба министра прибыли в Минск ранее. 
 
На встрече Лукашенко и Путин обсудят нынешнюю ситуацию. По мнению аналитиков, президент РФ будет подбивать коллегу на то, чтобы Беларусь присоединилась к войне против Украины.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы