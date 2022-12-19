



Лукашенко с караваем встретил Путина

Днем, 19 декабря, президент России Владимир Путин прибыл в Минск для встречи с Александром Лукашенко.

Белорусский коллега прибыл в аэропорт с сыном Николаем, чтобы лично его встретить с хлебом и солью.

В Беларусь также прилетели министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Оба министра прибыли в Минск ранее.

На встрече Лукашенко и Путин обсудят нынешнюю ситуацию. По мнению аналитиков, президент РФ будет подбивать коллегу на то, чтобы Беларусь присоединилась к войне против Украины.



