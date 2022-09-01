



Лукашенко рассказал, когда попросит у Путина ядерное оружие

Беларусь попросит ядерное оружие у России, если американцы перебросят свои ядерные боеголовки в Польшу. Об этом заявил глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко.



"Беларусь поставит вопрос о обладании российским ядерным оружием в случае агрессии и продвижения американского ядерного оружия в Польшу", - сказал Лукашенко во время открытого урока, который проходит по случаю Дня знаний во Дворце республики в Минске.



Напомним, ранее Лукашенко пригрозил Западу ядерным оружием, заявив, что военная авиация Беларуси уже переоборудована под возможность его несения.