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Лукашенко рассказал, когда попросит у Путина ядерное оружие
01.09.2022 15:37 Раиса Вовк

Лукашенко рассказал, когда попросит у Путина ядерное оружие

Беларусь попросит ядерное оружие у России, если американцы перебросят свои ядерные боеголовки в Польшу. Об этом заявил глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко.

"Беларусь поставит вопрос о обладании российским ядерным оружием в случае агрессии и продвижения американского ядерного оружия в Польшу", - сказал Лукашенко во время открытого урока, который проходит по случаю Дня знаний во Дворце республики в Минске.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил Западу ядерным оружием, заявив, что военная авиация Беларуси уже переоборудована под возможность его несения.

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