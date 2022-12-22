



Лукашенко провел совещание силовиков – опасается агрессии со стороны Украины

После внезапного визита Путина в Минск и появившейся вчера информации Центра национального сопротивления Украины о том, наемники из ЧВК “Вагнер” прибыли на границу Беларуси и Украины для подготовки провокации с участием Беларуси, сегодня президент Александр Лукашенко провел совещание с силовиками по поводу боеготовности армии и переброски части техники к границе с Украиной.



“Хочешь мира – готовься к войне”, – начал свое выступление белорусский президент. Он несколько раз подчеркнул, что стягивание войск к границе с Украиной и масштабные “учения” проводятся исключительно из-за “сложившейся ситуации и угроз”. По словам Лукашенко, в этом нет “никакого иного замысла, никакой конспирологии”.



Лукашенко добавил, что нельзя исключать, что против Беларуси “может быть развернута агрессия”, более того, такую “готовность со стороны соседей”, якобы белорусы уже видят.



“Мы знаем, кто подталкивает в спину этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах”, – подчеркнул глава Беларуси, заявив, что у него имеются “силы мгновенного реагирования” и если что-то случится, они поднимутся по тревоге и направятся “в ту точку, где существует напряжение”.

