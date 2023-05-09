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Лукашенко пропустил обед с Путиным: названа причина
09.05.2023 15:55 Алина Груднева

Лукашенко пропустил обед с Путиным: названа причина

Александр Лукашенко пропустил праздничный обед с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая.

По данным российских СМИ, он не присутствовал на ряду с лидерами стран ОДКБ по медицинским показателям.

Уточняется, что Лукашенко покинул Москву сразу же после военного парада, который прошел на Красной площади. По слухам, его сопровождала в аэропорт карета скорой помощи.

Также наблюдательные журналисты заметили на руке Лукашенко бинт. В Александровский сад он прибыл на машине.

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