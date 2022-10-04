



Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне в Украине: "никого не убиваем"

Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне, которую развязала в Украине Россия.

Он собрал совещание по вопросам военной безопасности с целью "проанализировать военно-политическую обстановку и выработать меры реагирования".

На мероприятии Лукашенко отрицал, что Беларусь посылает в Украину военных, чтобы помогать РФ. По его словам, участие республики заключается в том, чтобы "лечить раненых, принимать беженцев и не допустить распространения конфликта, на территорию его страны.

"Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", — заверил Лукашенко.

По его словам, как только в России объявили мобилизацию, он увидел, какие там недостатки.

"Не будем влезать в существо вопроса - это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок", — добавил он.