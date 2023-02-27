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Лукашенко приказал усилить охрану на границе
27.02.2023 14:53 Алина Груднева

Лукашенко приказал усилить охрану на границе

Александр Лукашенко потребовал усилить охрану границ в Беларуси.

Такое заявление он сделал во время встречи с военными.

"Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас, потребовать от вас жесточайшей дисциплины воинских подразделений МВД и КГБ. Каждый должен заниматься своим делом... Особенно, на границе", - сказал Лукашенко.

По его словам, силовики должны видеть на границе "любую, мельчайшую агрессивность" по отношению к Беларуси, чтобы принимать соответствующие меры реагирования.


 

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