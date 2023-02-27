



Лукашенко приказал усилить охрану на границе

Александр Лукашенко потребовал усилить охрану границ в Беларуси.



Такое заявление он сделал во время встречи с военными.



"Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас, потребовать от вас жесточайшей дисциплины воинских подразделений МВД и КГБ. Каждый должен заниматься своим делом... Особенно, на границе", - сказал Лукашенко.



По его словам, силовики должны видеть на границе "любую, мельчайшую агрессивность" по отношению к Беларуси, чтобы принимать соответствующие меры реагирования.





