



Лукашенко пригласил Байдена в Беларусь на совместную встречу с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов встретиться с Президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом вместе и пригласить на эту встречу Президента России Владимира Путина. Об этом глава белорусского государства заявил, отвечая на вопросы журналистов.



"Встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг"), примем его. У нас море международных аэропортов. Его борт номер один здесь приземлится. Когда-то Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем (я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет) сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь", - цитирует Лукашенко телеграмм-канал Klymenko Time.



Несмотря на озвученное приглашение, Лукашенко выразил уверенность, что Байден в Беларусь не прилетит.

