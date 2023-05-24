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Лукашенко прибыл в Москву
24.05.2023 13:52 Ирина Демьянова

Лукашенко прибыл в Москву

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 24 мая, прибыл в Москву.

Об этом сообщается в Telegram-канале  "Пул первого".

"Лукашенко в Москве. Программа будет насыщенной", - говорится в сообщении.

Ранне Лукашенко сообщил, что в среду в Москве встретится с Владимиром Путиным. По словам президента Беларуси, он "мало верит правительственным докладам о практически отсутствии проблем" в отношениях между странами, поэтому на встрече с Путиным хочет их обсудить. В ходе визита они также обсудят "реализацию союзных программ", рассказал Лукашенко.

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