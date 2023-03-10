



Лукашенко после Китая собрался с визитом в Иран

Президент Беларуси Александр Лукашенко после визита в Китай собирается посетить Иран.



Во время визита, запланированного на 12-13 марта, Лукашенко намерен провести встречу с президентом страны Ибрагимом Раиси. Как сообщается, встреча будет посвящена углублению двусторонних отношений между странами, в том числе в торгово-экономическом сотрудничестве.



В частности, Лукашенко намерен обсудить с высшим руководством Ирана реализацию совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Также особое внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом. По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса, говорится в сообщении провластного канала.



Среди прочего планируется подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном. Это будет одно из центральных событий визита Лукашенко.



Также в планах белорусского диктатора за эти два дня провести встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, главой Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Ранее Раиси и Лукашенко встречались на саммите ШОС в узбекской Самарканде в сентябре прошлого года. Тогда они поручили своим внешнеполитическим ведомствам проверить отношения между странами и нарастить мощность сотрудничества.



По мнению аналитиков, посредством своей международной активности Лукашенко пытается найти новое покровительство вместо российского.