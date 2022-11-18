Лукашенко порадовался уходу McDonald's
Александр Лукашенко порадовался уходу из Беларуси сети быстрого питания McDonald's.
Соответствующее видео 18 ноября опубликовали Telegram-каналы.
"Слава Богу, что уходит. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата", задался вопросом он.
Напомним, что McDonald's после закрытия сети ресторанов в РФ решил покинуть Беларусь и Казахстан. Вместо популярного фастфуда откроются российские аналоги "Вкусно и точка".