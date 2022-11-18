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Лукашенко порадовался уходу McDonald's
18.11.2022 15:01 Алина Груднева

Лукашенко порадовался уходу McDonald's

Александр Лукашенко порадовался уходу из Беларуси сети быстрого питания McDonald's.

 
Соответствующее видео 18 ноября опубликовали Telegram-каналы. 
 
"Слава Богу, что уходит. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата", задался вопросом он.
 
Напомним, что McDonald's после закрытия сети ресторанов в РФ решил покинуть Беларусь и Казахстан. Вместо популярного фастфуда откроются российские аналоги "Вкусно и точка".
 

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