



Лукашенко пообещал продолжить "вывозить украинских детей из Донбасса"

Беларусь продолжит вывозить украинских детей с территорий оккупированных Луганской и Донецкой областей, несмотря на уголовную ответственность за это. Об этом заявил самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко, передает "Белта".



По данным издания, Лукашенко сказал, что "планировал и планирует" заниматься так называемым "оздоровлением" украинских детей с Донбасса в Беларуси.



"И то, что западники пытаются нарушить, чуть ли не к уголовной ответственности привести, это смешно. Мы договорились с (российским диктатором Владимиром - ред.) Путиным, что будем из союзного бюджета финансировать эти поездки", - заявил Лукашенко.



Напомним, недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе выступления в Совете Безопасности ООН заявила, что Организация объединенных наций должна объединить усилия с властями Украины, другими государствами и международными организациями по возвращению украинских детей, похищенных российскими оккупантами и вывезенными на территорию страны-агрессора.



С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.



В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, хотят похитить еще 750 детей.



Также недавно стало известно, что оккупанты планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.