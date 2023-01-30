



Лукашенко поехал в Зимбабве "налаживать связи"

Президент Беларуси Александр Лукашенко начинает свой трехдневный визит в Зимбабве, поскольку он надеется расширить присутствие своей страны на континенте.



Визит последовал за подписанием торговых соглашений на сумму 350 миллионов долларов с Зимбабве, включая поставку сельскохозяйственной техники, сообщает ВВС.



По сообщениям государственных СМИ Зимбабве, во время этого визита ожидается подписание новых сделок в области энергетики, производства, транспорта и логистики.



Политический аналитик Александр Русеро сказал, что этот визит имеет большое значение для попыток Зимбабве диверсифицировать свою экономическую торговлю и зависимость. Он отмечает, что правящая в Зимбабве партия Zanu PF, как и правительство Лукашенко, считается авторитарной.



К слову, президент Зимбабве Эммерсон Мнагагва посетил Минск в 2019 году. В том же году Лукашенко написал на своем официальном сайте, что его правительство видит большие возможности в белорусско-зимбабвийском сотрудничестве.