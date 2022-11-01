



Лукашенко передал РФ еще 20 БМП-2 - соцсети

21 октября, с ЖД-станции Уречье отправилась седьмая группа груженых вагонов-платформ с расконсервированной военной техникой ВС Республики Беларусь. Об этом 1 ноября сообщает Telegram-канал Сообщество железнодорожников Беларуси.



В этот раз 20 единиц БМП-2, снятых с консервации из 969-й базы резерва танков, отправились на ЖД-станцию Волоконовка (Белгородская обл.) и далее в направлении Луганска.



Сообщается, что техника прибыла в Белгородскую область 24 октября.



Таким образом, за последний месяц режим Лукашенко передал РФ минимум 94 танка Т-72А, 36-44 Уралов, 20 БМП-2.



