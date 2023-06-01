



Лукашенко озвучил "единственную ошибку" вокруг Украины

Александр Лукашенко назвал "единственной ошибкой" тот факт, что "украинский вопрос" не был решен в 2014-2015 годах.



Такое заявление он сделал, выступая на 52-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-членов СНГ.



Он, в частности, выразил согласие с президентом РФ Владимиром Путиным, будто эту война развязала "не Россия".



"Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Мы видели все, что здесь происходило: произошедший "коричневый переворот" и к чему Украину подводят. Видели, кто был в авангарде. Единственная, пожалуй, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии Украины, ни готовности", - подчеркнул он.



По словам Лукашенко, украинцы за то время формировали боеспособные вооруженные силы.



"Нам нужно понимать, что крупные игроки вокруг нас - России, Беларуси, центральноазиатских государств - потихоньку пытаются нас растянуть. Мы этого не должны допустить", - подчеркнул он.

