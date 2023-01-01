



Лукашенко объявил "год мира"

Александр Лукашенко провозгласил "год мира и созидания" в Беларуси.



Об этом сообщает "РБК-Украина".



"Президентом Республики Беларусь 2023 год объявлен годом мира и созидания. Соответствующий указ № 1 от 1 января 2023 года подписал глава государства Александр Лукашенко", - говорится в документе.



Согласно указу, он был утвержден для консолидации белорусского народа, укрепления идей мира и созидательного труда в качестве главных условий развития республики. Это должно стать ответом "на милитаризацию в Европе".



"Ключевыми направлениями в предстоящем году будут совершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных инициатив граждан и общественности, содействие межконфессиональному диалогу, обеспечивающему мир и согласие в белорусском обществе", - отмечено в указе.