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Лукашенко обвинил россиян в возгораниях на белорусских автобусах МАЗ
19.09.2023 22:36 Евгения Маркова

Лукашенко обвинил россиян в возгораниях на белорусских автобусах МАЗ

Александр Лукашенко обвинил россиян в том, что автобусы МАЗ в Санкт-Петербурге регулярно загорались. Об этом он заявил на встрече с губернатором Краснодарского края России.

По словам Лукашенко, во всем виновато некачественное обслуживание.

“Начали разбираться, задаю вопрос: а в других регионах России? У нас же не горят автобусы. В других регионах России не горят. А почему в Питере горят? Потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание”, – заявил Лукашенко.

Ранее он обвинял в причинах возгораний конкурентов МАЗа.

Напомним, 2 августа администрация Санкт-Петербурга сняла с маршрутов 137 белорусских автобусов МАЗ. Причиной назвали “склонность к возгоранию”. Перед этим сгорели 13 автобусов за год. 

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