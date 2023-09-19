



Лукашенко обвинил россиян в возгораниях на белорусских автобусах МАЗ

Александр Лукашенко обвинил россиян в том, что автобусы МАЗ в Санкт-Петербурге регулярно загорались. Об этом он заявил на встрече с губернатором Краснодарского края России.



По словам Лукашенко, во всем виновато некачественное обслуживание.



“Начали разбираться, задаю вопрос: а в других регионах России? У нас же не горят автобусы. В других регионах России не горят. А почему в Питере горят? Потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание”, – заявил Лукашенко.



Ранее он обвинял в причинах возгораний конкурентов МАЗа.



Напомним, 2 августа администрация Санкт-Петербурга сняла с маршрутов 137 белорусских автобусов МАЗ. Причиной назвали “склонность к возгоранию”. Перед этим сгорели 13 автобусов за год.