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Лукашенко о возможности войны с Украиной: надо утихомириться
19.08.2022 20:44 Алина Груднева

Лукашенко о возможности войны с Украиной: надо утихомириться

Беларусь не намерена воевать с украинцам.

 
Такое заявление сделал Александр Лукашенко.
 
"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться", - сказал он.
 
По мнению Лукашенко, с Россией воюет весь блок НАТО и США прежде всего. 
 
"Уже Европа давно прекратила бы эту войну, если бы американцы через поляков не толкали и не подстегивали эту войну. Поэтому берегите то, что есть", - добавил он.

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