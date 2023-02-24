



Лукашенко о "мирном плане Китая": позицию КНР нужно принять всерьез

Мировое сообщество должно прислушаться к мирной инициативе Китая по урегулированию ситуации в Украине.



Об этом сказал Александр Лукашенко в интервью "Синьхуа" и "Медиакорпорации Китая" в Беларуси.



По его словам, если позиция КНР по войне в Украине не будет услышана, это приведет к "серьезным последствиям".



"Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта на Украине. Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст искомого, требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги… Так вот. Если Китай решил озвучить свою позицию таким образом, из уст высшего должностного лица, Си Цзиньпина, это будет иметь серьезные последствия", - отметил он.



По словам Лукашенко, если это послание, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, "это тоже будет иметь серьезные последствия".



"Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе", — подчеркнул он.