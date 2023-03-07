



Лукашенко назвал Зеленского “гнидой” и добавил, что “вызов брошен”

Александр Лукашенко, комментируя диверсию с российским самолетом А-50 на аэродроме в Мачулищах, во время вручения государственных наград назвал президента Украины Владимира Зеленского “гнидой”. Об этом сообщает БЕЛТА.



В ходе выступления глава Беларуси обвинил в случившемся на авиабазе президента Украины Владимира Зеленского, поскольку “такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны”.



“Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: “Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем”. На что я говорил: “Мы не собираемся нападать”. Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен”, – заявил Лукашенко.



При этом Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не намерена участвовать в войне: “Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь”.



В своей речи он также пригрозил “жесточайшей зачисткой” оппозиционно настроенным жителям Беларуси, которые остаются в стране или уехали за ее пределы.