



Лукашенко: НАТО планирует вторгнуться в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу заявил, что страны НАТО готовятся к вторжению на белорусскую территорию.

"Поверьте на слово, я вас никогда не обманывал. Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны", - сказал Лукашенко.



Белорусский президент объяснил свое утверждение тем, что сегодня, по его словам, ускоренными темпами идет переброска войск НАТО в восточном направлении.



По его оценкам группировка блока только в Польше и странах Балтии насчитывает более 21 тысячи военнослужащих, 250 танков, почти 500 бронемашин, около 150 самолетов и вертолетов.



"И вся эта армада демонстративно тренируется у границ Беларуси и России", - посетовал Лукашенко.



Кроме того, Лукашенко начал пугать, что на Западе также формируют полки и легионы, чтобы осуществить переворот в стране. Однако он не рассказал деталей.



"Придет время, я вам расскажу об этом все. Сегодня не время, идет кропотливая закрытая работа", - подытожил Лукашенко.



