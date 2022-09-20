



Лукашенко начал готовить Беларусь к войне

Лидеру белорусского режима Александру Лукашенко снова померещилась "угроза" со стороны Украины. Он поручил приступить к подготовке к обороне по нормам военного времени.



"В Украине уже создаются какие-то полки или батальоны для свержения не только власти. Но для того, чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Снова хотят новую Украину здесь в Белоруссии создать. Это недопустимо", - заявил Лукашенко, передает "Белт".



Диктатор утверждает, что военная ситуация сейчас "очень серьезная и опасная" и поручил госсекретарю Совбеза Беларуси Вольфовичу "не упрощаться в сфере военной подготовки".



"Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-нибудь воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели , живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение - проверить там на месте, что это за драки у нас будут, и какое у них оружие, значит , надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому эти вещи мы не должны забывать и это у вас все должно быть под контролем", - заявил Лукашенко.



Напомним, ранее Лукашенко также заявил, что на территории Украины якобы "формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси".