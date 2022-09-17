



Лукашенко: "Мир потерял голову и трещит по швам"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что мир впервые за долгое время оказался на пороге ядерного конфликта.



Такое мнение Лукашенко выразил, выступая на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства в Беларуси, сообщают РИА-Новости.



"Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится? Все больше и больше задумываются обычные люди, даже далекие от политики. С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта", - заявил Лукашенко.



