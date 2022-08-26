



Лукашенко грозит Западу, что его самолеты готовы нести ядерные боеголовки РФ



"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.



По его словам, в рамках операции "Атлантическая решимость" в страны Восточной Европы перебрасывается военная техника США.



"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Пусть думают. Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси – цели у нас определены. Центры принятия решений – мы их знаем. Я не угрожаю никому. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними", - добавил Лукашенко.



Белорусский диктатор отметил, что военное руководство в Европе "прекрасно понимают", что обострять отношения с Беларусью "нельзя", потому что это приведет к обострению отношений и с "союзным государством с ядерным оружием".