Лукашенко 6 апреля приедет к Путину в Москву
Белорусский президент Александр Лукашенко прибудет с визитом в Москву в четверг, 6 апреля, сообщают российские СМИ.
Лукашенко примет участие в заседании высшего госсовета Союзного государства, на мероприятии также будет присутствовать российский президент Владимир Путин.
На заседании будут обсуждаться борьба России и Белоруссии с санкциями, а также "вопросы безопасности".
В последний раз Лукашенко прилетал с визитом в Москву 17 февраля. Тогда он провел переговоры с Путиным в Ново-Огареве.
Ранее Лукашенко с визитом посещал Иран.
28 февраля Александр Лукашенко с визитом посещал Китай , где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.
В конце января Лукашенко ездил в Зимбабве.