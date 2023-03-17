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Лукашенко 6 апреля приедет к Путину в Москву
17.03.2023 17:21 Ирина Демьянова

Лукашенко 6 апреля приедет к Путину в Москву

Белорусский президент Александр Лукашенко прибудет с визитом в Москву в четверг, 6 апреля, сообщают российские СМИ.

Лукашенко примет участие в заседании высшего госсовета Союзного государства, на мероприятии также будет присутствовать российский президент Владимир Путин.

На заседании будут обсуждаться борьба России и Белоруссии с санкциями, а также "вопросы безопасности".

В последний раз Лукашенко прилетал с визитом в Москву 17 февраля. Тогда он провел переговоры с Путиным в Ново-Огареве.

Ранее Лукашенко с визитом посещал Иран.

28 февраля Александр Лукашенко с визитом посещал Китай , где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

В конце января Лукашенко ездил в Зимбабве.
 

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