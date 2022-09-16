Новости » Политика
Lufthansa приняла определение антисемитизма IHRA
16.09.2022 09:12 Ольга Белозерова

Lufthansa приняла определение антисемитизма IHRA

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила в четверг, что приняла определение антисемитизма IHRA. 

Объявление было сделано на специальном мероприятии, организованном Lufthansa в Вашингтоне, сообщает Jerusalem Post.

"Я приветствую твердую приверженность Lufthansa борьбе с антисемитизмом и особенно рад тому, что сегодня она приняла определение IHRA", - заявил Феликс Кляйн, уполномоченный федерального правительства Германии по вопросам еврейской жизни и борьбе с антисемитизмом.

По словам Кляйна, Lufthansa также назначила сотрудника по борьбе с антисемитизмом и ввела специальные учебные курсы по вопросам антисемитизма и дискриминации для своего персонала.

"Я был бы очень рад, если бы другие немецкие компании последовали примеру Lufthansa", - отметил он.

Как пишет Jerusalem Post, Lufthansa становится первой авиакомпанией, принявшей определение антисемитизма IHRA.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы