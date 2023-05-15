



Лондон работает над передачей Киеву F-16. Начинается подготовка пилотов ВСУ

В Великобритании стартует подготовка пилотов ВСУ на истребителях F-16. Но даже самая быстрая программа длится примерно 35 месяцев. Тем временем Лондон работает над передачей Киеву таких нужных самолетов. Хотя до этого официальный Лондон неоднократно подчеркивал, что свои истребители Украине поставлять пока не собирается.



Этим летом в Великобритании начнется начальная летная фаза для групп украинских пилотов. Это даст украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут применять различные типы самолетов.



В сообщении британского правительства говорится, что обучение пилотов ВСУ "идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению самолетов F16".



О программе подготовки украинских пилотов в Великобритании стало известно в феврале 2023 года, когда Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Лондон. Но даже самая быстрая программа длится примерно 35 месяцев.



Позже министр обороны страны Бен Уоллес отметил, что украинские пилоты могут завершить обучение в Великобритании после конца войны, но, добавил он, "мы не должны ничего исключать и ничего не должны отбрасывать", пишет УНИАН.



Однако поставлять свои истребители Великобритания отказалась. По словам Уоллеса, вместо этого Лондон сосредоточится "на альтернативных вариантах прикрытия воздушного пространства Украины".



Отметим, что в 2022 году Великобритания предоставила Украине военную поддержку на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов - больше, чем любая другая страна после США. Премьер-министр Риши Сунак обязался поддерживать этот уровень поддержки в этом году.



Великобритания также предоставила новые типы вооружения, включая эскадрилью основных боевых танков Challenger 2, самоходные артиллерийские установки, сотни единиц бронетехники и сложные ракеты, включая Starstreak и Storm Shadow.



15 мая 2023 года стало известно о передаче Лондоном сотни дальнобойных БПЛА и ракет ПВО.



С начала полномасштабной войны Великобритания обучила 15 тысяч украинских военнослужащих на своей территории.