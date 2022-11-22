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Лондон, Париж и Берлин осудили Иран
22.11.2022 21:09 Алина Груднева

Лондон, Париж и Берлин осудили Иран

Лондон, Париж и Берлин выступили с совместным заявлением относительно того, что Иран начал обогащать уран до 60% на ядерном объекте в Фордо.

 
Соответствующее заявление было обнародовано вечером, 22 ноября, после подтверждения соответствующей информации со стороны МАГАТЭ.
 
Три страны осудили расширение Ираном ядерной программы. Они назвали действия Тегераном вызовом глобальной системе нераспространения.
 
"Иран предпринял дальнейшие важные шаги по ослаблению СВПД", - отметили они, имея в виду ядерную сделку 2015 года.

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