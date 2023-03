Лондон: демонстранты подтянулись к отелю, где остановился Нетаниягу

К вечеру, 24 марта, в Лондоне демонстранты против правовой реформы в Израиле пришли к черному входу отеля, где остановился премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой.



В социальных сетях распространили соответствующее видео.



Протестующие размахивают израильскими флагами и держат в руках плакаты, на которых утверждается, что израильское правительство, продвигая план правовой реформы, разрушает демократию. Также демонстранты скандируют: "Позор, позор, позор".



Ожидается, что Нетаниягу с супругой после всех официальных встреч вернется из Лондона в Израиль в воскресенье.



Anti-Netanyahu protesters at the Savoy Hotel in London. Shouts of ‘shame, shame, shame’ pic.twitter.com/EBYTkHVDOF

Demonstrators protest in front of hotel in #London where #Israeli prime minister Netanyahu is staying. pic.twitter.com/uz53hs3ZBn

Outside the Savoy Hotel, #London where #Netanyahu is now hiding.

Check out the guys with the totally reasonable message for all the anti~Bibi, pro~Israel demonstrators! pic.twitter.com/vI8WZAVb9w