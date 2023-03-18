



Лодки, дайверы, “центр вербовки” и другие нестандартные акции протеста

В пятницу протестующие, выступающие против судебной системы, реформы морем до частного дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кесарии.

Демонстранты во главе с ветеранами ВМФ и группой резервистов ЦАХАЛа, известной как “Братья по оружию”, прибыли на северный городской пляж возле дома Нетаниягу на байдарках и вплавь.

הפתעה מהים: אנשי הים ואחים לנשק הגיעו בקיאקים לביתו של נתניהו



כוח חוד של מחאת החובלים ואחים לנשק הגיע מהים, בקיאקים ושחייה לביתו של נתניהו בקיסריה במחאה על ההפיכה המשטרית. pic.twitter.com/L2mB1VFSZw — 🟣 🌊 OraBora אורה أورة بورة (@OraPeledN) March 17, 2023



На видео видно, как протестующие плывут вдоль берега на одноместных и многоместных байдарках с израильскими флагами. Другие участники прибыли на пляж в гидрокостюмах и другом дайверском снаряжении. Они подошли к дому Нетаниягу, но были удалены с места происшествия местной полицией и службой безопасности премьер-министра. Правоохранительные органы заявили, что активисты проводили незаконную демонстрацию.

Протестующие из военно-морского резерва заявили, что провели демонстрацию, чтобы сообщить Нетаниягу, что ему нужно “остановить судебную перестройку”.



Другая группа создала “центр вербовки в армию» возле здания муниципалитета в ультраортодоксальном городе Бней-Браке. Большинство мужчин-ультраортодоксов избегают военной службы, и религиозные правые партии в коалиции стремятся закрепить свое освобождение от военной службы в законе.

“Мы пришли, чтобы передать бремя вербовки ультраортодоксальному населению, потому что, если здесь будет диктатура, нам придется приехать сюда и вербовать. Повторяем: без демократии нет народной армии”, – заявили демонстранты в Бней-Браке.



В Реховоте члены группы установили мешки с песком вокруг магистратского суда, заявив, что защищают суды от “нападений преступников, пытающихся совершить государственный переворот”.



Другие демонстранты заблокировали доступ премьер-министра Биньямина Нетаниягу аэропорт, вынудив его лететь в аэропорт на вертолете, чтобы сесть на рейс в Берлин.



Активисты , одетые как персонажи романа-антиутопии “Рассказ служанки”, регулярно появляются на демонстрациях.



В дополнение к публичным протестам резервисты ЦАХАЛа все чаще выражают сомнение в своей дальнейшей службе или заявляют, что перестанут появляться из-за планов правительства. Сотни элитных резервистов в четверг объявили, что в знак протеста прекратят свою волонтерскую службу с воскресенья.



Наряду с массовыми демонстрациями планы правительства вызвали ужасные предупреждения со стороны сотрудников службы безопасности, юристов, финансовых лидеров, предпринимателей и оппозиционных политиков.