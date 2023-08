Lockheed Martin построит для Израиля еще восемь вертолетов CH-53K

Lockheed Martin Sikorsky выиграло контракт на сумму 2,7 миллиарда долларов на производство 35 вертолетов CH-35K для правительства США, включая самолеты для Израиля. Крупнейшая за всю историю закупка многоцелевого вертолета включает 27 самолетов для морской пехоты США и 8 вертолетов для Израиля.



Первые вертолеты п будут поставлены в 2026 году, однако они не войдут в эксплуатацию до тех пор, пока Израиль не установит свои собственные технологические системы.



Многоцелевой CH-53K будет поддерживать израильские программы специальных операций и постепенно заменит парк вертолетов CH-53D, а также предоставит ЦАХАЛу платформу, которая обладает скоростью и безопасностью, позволяя осуществлять транспортировку войск и грузов, а также поисково-спасательные операции.





