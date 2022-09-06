Лиз Трасс выступила с первой речью в качестве премьера Великобритании
Лиз Трасс выступила с первым обращением в качестве премьер-министра Великобритании.
Как отмечает пресса, ее выступление было коротким, но она дала ряд обещаний.
В частности, Лиз Трасс пообещала принять меры по борьбе с ростом цен на электричество, сообщает РБК. Также она заявила о намерении восстановить экономику, сократить налоги, помочь развитию бизнеса.
Среди приоритетов Трасс выделила также строительство дорог, домов и школ, доступность медицины, создание рабочих мест.