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Лиз Трасс выступила с первой речью в качестве премьера Великобритании
06.09.2022 20:15 Ольга Белозерова

Лиз Трасс выступила с первой речью в качестве премьера Великобритании

Лиз Трасс выступила с первым обращением в качестве премьер-министра Великобритании.

Как отмечает пресса, ее выступление было коротким, но она дала ряд обещаний. 

В частности, Лиз Трасс пообещала принять меры по борьбе с ростом цен на электричество, сообщает РБК. Также она заявила о намерении восстановить экономику, сократить налоги, помочь развитию бизнеса.

Среди приоритетов Трасс выделила также строительство дорог, домов и школ, доступность медицины, создание рабочих мест. 

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