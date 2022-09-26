



Лиз Трасс угодила в скандал из-за расходов МИД Британии

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс оказалась в центре финансового скандала.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, теневой генеральный прокурор Эмили Торнберри заинтересовалась расходами МИД, который возглавляла Трасс.

При ее руководстве затраты внешнеполитического ведомства Британии выросли на 45%.

Уточняется, что Трасс якобы потратила 1841 фунт из госбюджета в фан-шопе "Норвича", который вылетел из АПЛ.

Также в ее расходах указаны топовые салоны красоты, походы в элитные рестораны, дорогие вина, гостиницы, магазины домашнего декора и мебели, полеты бизнес-классом по личным потребностям и прочее.