



Лиз Трасс: РФ не имеет морального права заседать в G20

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что Россия не имеет морального права заседать в "большой двадцатке".



Согласно информации Reuters, Трасс считает, что президент РФ Владимир Путин не должен принимать участия в саммите в Индонезии на фоне происходящего в Украине.



"Мы приветствуем усилия Индонезии по обеспечению учета последствий войны с Россией на встречах G20, а также признаки того, что Украину может представлять президент Владимир Зеленский на саммите лидеров G20", — говорится в заявлении.