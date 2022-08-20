Новости » Политика
Лиз Трасс: РФ не имеет морального права заседать в G20
20.08.2022 18:51 Александр Юзовский

Лиз Трасс: РФ не имеет морального права заседать в G20

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что Россия не имеет морального права заседать в "большой двадцатке".

Согласно информации Reuters, Трасс считает, что президент РФ Владимир Путин не должен принимать участия в саммите в Индонезии на фоне происходящего в Украине.

"Мы приветствуем усилия Индонезии по обеспечению учета последствий войны с Россией на встречах G20, а также признаки того, что Украину может представлять президент Владимир Зеленский на саммите лидеров G20", — говорится в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы