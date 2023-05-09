



Лиз Трасс летит в Тайвань: ожидаются резкие заявления относительно Китая

Лиз Трасс, бывшая премьер-министр Великобритании, намерена посетить остров Тайвань, чтобы поддержать его жителей, сообщает The Guardian.



Во вторник, 9 мая, она сообщила, что произнесет речь, в которой поддержит стремление жителей острова к свободе. От визита в Тайбэй Трасс ожидает, что такой шаг увеличит ее политическую популярность.



Политик планирует встретиться с высокопоставленными членами правительства Тайваня и выступить с речью, которая будет значительно резче, чем осторожный подход правительства Великобритании к проблеме острова, поскольку убеждена, что “западные демократии должны быть решительными”.



“Тайвань является маяком свободы и демократии. Я с нетерпением жду возможности продемонстрировать солидарность с тайваньским народом перед лицом все более агрессивного поведения и риторики со стороны режима в Пекине”, – заявила Трасс.



Трасс, ранее заявлявшая, что свободные западные демократии должны усилить свою позицию по Пекину, пытается восстановить свое влияние в партии и стране. Она также осудила действия президента Франции, Эммануэля Макрона за поездку в Пекин и его просьбу о поддержке в прекращении войны в Украине. По мнению Трасс, это было “проявлением слабости”.