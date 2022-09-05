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Лиз Трасс избрана новым премьер-министром Великобритании
05.09.2022 14:42 Ольга Белозерова

Лиз Трасс избрана новым премьер-министром Великобритании

В Великобритании избрали нового лидера Консервативной партии, который также займет пост премьер-министра страны.

Согласно результатам голосования, новым премьер-министром была избрана Лиз Трасс, занимающая до этого пост главы МИД. 

В своем выступлении после объявления результатов голосования Лиз Трасс заявила, что для нее честь занять эту должность. 

Также она поблагодарила уходящего главу правительства Бориса Джонсона. 

Во вторник Лиз Трасс должна отправиться в Балморал на прием к королеве Елизавете II. 

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Лиз Трасс и назвал ее "большим другом Израиля". 

"Поздравляю моего хорошего друга и большого друга Израиля Лиз Трасс. Наши страны являются союзниками, объединенными нашей приверженностью свободе и общим видением будущего. Я с нетерпением жду продолжения нашей совместной работы, чтобы вывести этот союз на новые высоты", - написал Лапид. 

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также отреагировал на избрание Лиз Трасс и направил в ее адрес поздравления. 

"Я уверен, что под вашим руководством глубокая дружба между Великобританией и Израилем еще больше укрепится во всех областях", - написал Нетаниягу в Twitter.

Также к поздравлениям в адрес Лиз Трасс присоединились представители Совета депутатов британских евреев: "Совет депутатов надеется на продолжение своих тесных отношений с британским правительством, отстаивая интересы нашего сообщества на самом высоком уровне". 

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