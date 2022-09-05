



Лиз Трасс избрана новым премьер-министром Великобритании

В Великобритании избрали нового лидера Консервативной партии, который также займет пост премьер-министра страны.



Согласно результатам голосования, новым премьер-министром была избрана Лиз Трасс, занимающая до этого пост главы МИД.



В своем выступлении после объявления результатов голосования Лиз Трасс заявила, что для нее честь занять эту должность.



Также она поблагодарила уходящего главу правительства Бориса Джонсона.



Во вторник Лиз Трасс должна отправиться в Балморал на прием к королеве Елизавете II.



Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Лиз Трасс и назвал ее "большим другом Израиля".



"Поздравляю моего хорошего друга и большого друга Израиля Лиз Трасс. Наши страны являются союзниками, объединенными нашей приверженностью свободе и общим видением будущего. Я с нетерпением жду продолжения нашей совместной работы, чтобы вывести этот союз на новые высоты", - написал Лапид.



Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также отреагировал на избрание Лиз Трасс и направил в ее адрес поздравления.



"Я уверен, что под вашим руководством глубокая дружба между Великобританией и Израилем еще больше укрепится во всех областях", - написал Нетаниягу в Twitter.



Также к поздравлениям в адрес Лиз Трасс присоединились представители Совета депутатов британских евреев: "Совет депутатов надеется на продолжение своих тесных отношений с британским правительством, отстаивая интересы нашего сообщества на самом высоком уровне".