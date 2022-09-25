



Лиз Трасс: бряцание оружием со стороны РФ не должно влиять на поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что "бряцание оружием" со стороны России не должно стать причиной отказа от поддержки Украины.



Политик уверена, что президент России Владимир Путин лишь ухудшил свое положение, объявив мобилизацию в стране и совершил стратегическую ошибку.



"Мы не должны слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Зато нам нужно продолжать вводить санкции против России и продолжать поддерживать украинцев", — передает ее слова Reuters.



Трасс также отметила, что Западу нужно выработать общую позицию относительно угроз, исходящих от России и Китая.