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Ливия вновь откроет границу с Суданом
01.11.2022 04:46 Ольга Белозерова

Ливия вновь откроет границу с Суданом

Временный премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба объявил об открытии границы с Суданом.

Выступая на экономическом форуме в ливийской столице, Дбейба сказал, что этот шаг поможет возобновить движение товаров и людей между двумя странами. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Закрытие границы между Ливией и Суданом было чем-то странным и шагом, который мы не принимаем", - подчеркнул политик.

Граница Ливии с Суданом была закрыта в январе по приказу ливийского военачальника Халифы Хафтара, который сослался на "угрозы со стороны суданских ополченцев", действующих в районе границы между двумя странами.

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