



Ливия вновь откроет границу с Суданом

Временный премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба объявил об открытии границы с Суданом.



Выступая на экономическом форуме в ливийской столице, Дбейба сказал, что этот шаг поможет возобновить движение товаров и людей между двумя странами. Об этом сообщает агентство Anadolu.



"Закрытие границы между Ливией и Суданом было чем-то странным и шагом, который мы не принимаем", - подчеркнул политик.



Граница Ливии с Суданом была закрыта в январе по приказу ливийского военачальника Халифы Хафтара, который сослался на "угрозы со стороны суданских ополченцев", действующих в районе границы между двумя странами.