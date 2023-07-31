



Ливанский оппозиционер обвинил "Хизбаллу" в кровопролитии в лагере беженцев

Глава ливанской оппозиционной партии возложил вину за продолжающиеся столкновения в лагере палестинских беженцев на юге Ливана на контроль "Хизбаллы" над страной.



"Проблема сегодня в том, что ни у кого нет полномочий обеспечивать безопасность в лагерях беженцев. Мы страна, предоставленная сама себе, без руководства. Мы страна людей, которые думают только об эмиграции. У нас проблемы [с безопасностью] от южной границы [с Израилем] до северной границы с Сирией. И это из-за "Хизбаллы", — заявил Сами Жмайель, лидер правой христианской партии "Катаеб".



Три дня назад в лагере Айн аль-Хельве, крупнейшем лагере палестинских беженцев в Ливане, вспыхнуло вооруженное столкновение между членами ФАТХ, светской партии, правящей Палестинской автономией, и исламистскими группировками. По данным ООН, столкновения привели к гибели 11 человек и вынудили более 2000 человек бежать от насилия.



"Хизбалла" хочет оставить Ливан беззащитным и уязвимым для любого конфликта. Она держит Ливан в заложниках и готова лишить страну ее экономики, ее институтов, ее армии, ее оружия. "Хизбалла" несет ответственность за каждую проблему, затрагивающую Ливан", — добавил Жмайель.



Оппозиционер также указал, что Палестинская администрация готова демилитаризовать все лагеря в рамках подготовки к тому, чтобы ливанская армия вошла в них, установила свою власть и восстановила безопасность.

