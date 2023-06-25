



Ливанский активист – Израиль нам не враг

В конце марта Международное движение за мир и сосуществование организовало в Европейском парламенте конференцию, на которой рассматривались угрозы безопасности, создаваемые ростом радикализации и экстремизма в Европе, часто импортируемыми, в частности, с Ближнего Востока. Его совместно организовали четыре члена Европейского парламента от трех основных политических групп, а также ряд экспертов-докладчиков из разных стран.



Омар Арфуш, гражданин Ливана, проживающий во Франции в течение последних 30 лет, приехал на конференцию в качестве основателя “Третьей Ливанской Республики”, нового политического движения, стремящегося к светскому государству, основанному на ценностях либеральной демократии, справедливости и равенства. Он заявил, что депутаты Европарламента должны “рассмотреть, кто такие террористы, представляющие угрозу безопасности европейцев, откуда они, и, самое главное, кто их финансирует”.



После войны в Сирии 1,5 миллиона сирийцев перебрались в Ливан в качестве беженцев. В ответ ЕС перечислил миллиард евро, чтобы снизить огромные расходы на их обеспечение. Арфуш объяснил, что большая часть этих денег ушла в карманы коррумпированных политиков и других чиновников, купивших яхты, самолеты и роскошные дома. Но ключевым моментом, который он хотел подчеркнуть, было то, что эти деньги налогоплательщиков ЕС используются для финансирования терроризма.



По его словам, Иран и “Братья-мусульмане” представляют явную и реальную угрозу и присваивают часть этих денег для выплат беженцам, которые покинули Сирию и Ливан в качестве мигрантов в ЕС. Арфуш считает, что “ЕС должен быть более осторожным в отношении того, кому он дает свои деньги, и должен следить за тем, куда они идут”.



Видео выступления политика попало в тот же день в ливанскую газету “Аль-Ахбар”, которая близка к “Хизбалле”. С тех пор газета вела продолжительную кампанию против Арфуша, обвиняя его в связях и сговоре с вражеским государством.



Ложная основа этих утверждений заключается в том, что на конференции выступили представители израильских НПО – Международного юридического форума и “Монитор”. Омар Арфуш не контактировал с ними, но это не помешало военному суду возбудить против него дело о государственной измене, поскольку Израиль считается вражеским государством, а все израильтяне – вражескими агентами.



Арфуш стремится противостоять коррупции и продвигать права человека в светском государстве. Он утверждает, что принимал активное участие в обеспечении текущего судебного разбирательства по делу об отмывании денег в Монако против исполняющего обязанности премьер-министра Наджиба Микати, телекоммуникационного магната-миллиардера (в Сирии и Ливане) и самого богатого человека Ливана. Неудивительно, что Микати подписал ордер на арест Арфуша, который будет заключен в тюрьму, если когда-либо вернется в Ливан.



Арфуш официально заявил, что его партия стремится к миру с Израилем путем нормализации отношений. По его словам, “Ливан должен признать Израиль и не рассматривать его как вражеское государство”.

