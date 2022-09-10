Международный банк даст Украине $530 млн
Новости » Политика
Ливан: возвращение Нетаниягу к власти может сорвать соглашение по границе
10.09.2022 15:03 Алина Груднева

Ливан: возвращение Нетаниягу к власти может сорвать соглашение по границе

В Ливане уверены, что возвращение Биньямина Нетаниягу к власти может поставить под угрозу соглашение о демаркации морской границы.

 
Такое мнение выразил министр иностранных дел Ливана Абдулла Бен Хабиб в интервью новостному веб-сайту "А-Нахар".
 
По его словам, 95% соглашения уже выполнено. Он подчеркнул, что проблема заключается в том, что в Израиле действует переходное правительство.
 
Если к власти вернется Биньямин Нетаниягу — он может взорвать соглашение. Поэтому нынешнее время подходит для заключения соглашения. В ноябре шансов будет меньше ", - считает министр.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы