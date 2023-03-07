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Ливан восстановил право голоса в ООН
07.03.2023 13:16 Алина Груднева

Ливан восстановил право голоса в ООН

Ливан восстановил право голоса в ООН после уплаты взносов за 2022 и 2023 годы.

Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.

Это произошло после того, как Ливан во второй раз за три года лишился своих прав в ООН.

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш 17 января объявил, что Бейрут должен заплатить как минимум около 1,8 миллиона долларов, чтобы вернуть себе право голоса.

"Ливан вернулся к своей естественной роли в работе и дискуссиях ООН и ее специализированных комитетах", — сказано в заявлении МИД.
 

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