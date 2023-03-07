



Ливан восстановил право голоса в ООН

Ливан восстановил право голоса в ООН после уплаты взносов за 2022 и 2023 годы.



Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.



Это произошло после того, как Ливан во второй раз за три года лишился своих прав в ООН.



Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш 17 января объявил, что Бейрут должен заплатить как минимум около 1,8 миллиона долларов, чтобы вернуть себе право голоса.



"Ливан вернулся к своей естественной роли в работе и дискуссиях ООН и ее специализированных комитетах", — сказано в заявлении МИД.

